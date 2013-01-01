2013 yılında KOBİ'lere yeni destekler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, "2013 yılında gerekirse daha kapsamlı bir uygulamayla, çok daha fazla KOBİ'yi hareketlendirebilecek yeni yatırım yapmaya, yeni işler yapmaya yöneltecek, onların birtakım maliyetlerini aşağıya çekecek destekler verebiliriz" dedi.

2013 yılında bir taraftan ihracatı artırmaya devam ederken, biraz da iç piyasayı canlandırmak gerektiğine işaret eden Ergün, faiz oranlarının düştüğünü, kredi limitlerinin de belki bir miktar artması ya da KOBİ'lere yönelik yeni destek mekanizmaları harekete geçirildiğinde iç piyasanın bir miktar daha canlandırılmış olacağını söyledi.

Bakan Ergün, 2013 Haziran ayından itibaren 2 milyon vatandaşa yeni kimlik kartlarının dağıtılacağına işaret ederek, "3 yıl içerisinde de bütün vatandaşlarımıza yaygınlaştırılacak. Yani, 3 yıllık bir geçiş süreciyle bütün vatandaşlarımız yeni kimlik kartını, elektronik kimlik kartını kullanmış olacaklar" diye konuştu.



