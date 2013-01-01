2014 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, 2013’te küresel enerji sektörü dünya ekonomisindeki dalgalanmalardan etkilendi. Rapora göre, Türkiye’de 2013 yılında 33.1 milyon ton petrol tüketilirken 2012 yılına göre tüketim miktarı yüzde 5.7 oranında arttı. Türkiye bu rakamla dünya petrol tüketiminin yüzde 0.8’ini gerçekleştirdi.

Rapor’daki Türkiye görünümü:



- 2013 yılında yüzde 1.1 artışla Türkiye'de 45.6 milyar metreküp doğalgaz tüketildi. Bu de dünyadaki doğalgaz tüketiminin yüzde 1.4’ü oldu.

- Dünya kömür rezervinin yüzde 1’ine sahip olan Türkiye, 2013 yılında dünya kömür üretiminin yüzde 0.3’ünü gerçekleştirdi ve Türkiye kömür tüketimi yüzde 7.5 azaldı.

- Dünyadaki hidroelektrik enerji tüketiminin yüzde 1.6’sını gerçekleştiren Türkiye’de hidroelektrik enerji tüketimi 2012 yılına göre yüzde 2.7 oranında artış gösterdi.

- Türkiye, 2012 yılına oranla yüzde 30.2’lik artışla küresel yenilenebilir enerjinin yüzde 0.8’lik kısmını üretmiş oldu. Dünya çapında yenilenebilir enerji tüketiminde 2013’te yüzde 16.3’lük bir büyüme yaşandı.