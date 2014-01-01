2014 Deri modasına IDF imzası

Japonya’dan kalabalık bir satın alım heyetine de ev sahipliği yaptı.





Tüm dünya deri sektörünü bir araya getiren İDF 2013’te, tasarım ve teknolojide liderliğe koşan Türkiye deri sektöründeki yenilikler sergilendi. Uluslararası deri firmaları, satın alma heyetleri ve ziyaretçilerinin de yoğun ilgi gösterdiği fuar, Japonya’dan kalabalık bir satın alım heyetine de ev sahipliği yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Deri tanıtım Grubu (DTG) Başkanı Lemi Tolunay ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Başkanı Volkan Çandar’ın açılış törenini gerçekleştirdikleri fuara, bu yıl 20 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçi katıldı.

Açılışta TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, deri ihracatında Avrupa ve Rusya pazarlarının yanısıra yeni pazarlara da girileceğinin işaretlerini verdi. Büyükekşi, “Bunun için 50 farklı ülkeye heyetlerle ziyaret gerçekleştireceğiz. Deri firmalarından da yakın dönem için ihracat hedef ve planlarını belirlemelerini istiyoruz” diye konuştu.