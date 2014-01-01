2014 Yılı Türkiye Mükemmellik Ödülünün sahibi!...
Kal-Der Türkiye Mükemmellik Ödülü başvurularını almaya başladı.
Bilindiği gibi Türkiye Mükemmellik Ödülü yılda bir kez düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi performans gösteren, özel, kamu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarını tanımak için tasarlanmıştır. Bu ödül, stratejilerini eyleme dönüştürerek kuruluşlarının performansını sürekli olarak artırma çabasında olan sektörün lider kuruluşları için tartışılmaz bir sonuçtur.
1992 yılında ilk kez duyurulan Ödül, TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Çeşitli ödül yapılarının incelenmesi sonucu Avrupa ile bütünleşmemize katkıda bulunabileceği, esnek yapısının uygulamada kolaylık yaratacağı göz önüne alınarak EFQM Mükemmellik Ödülü’nü esas alan EFQM Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. Türkiye Mükemmellik Ödülüne başvuran kuruluşların değerlendirmeleri, bu konuda özel olarak eğitim almış ve deneyim kazanmış uzman gönüllü ekipler tarafından yapılıyor.
Türkiye’nin bu en prestijli ödülüne müracaat için aşağıdaki formu doldurarak KalDer’e iletebilirsiniz.
http://www.koyk.org/files/document/TMÖ.2014.Basvuru.Formu.doc