2015, 2014’ten daha kötü olmayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm Birliklerin başkanları, ‘2014 İhracat ve Ekonomi Değerlendirme ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte 2014 yılı ihracat performansını masaya yatırdı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran, Irak, Suriye, Mısır, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerde yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere rağmen yüzde 4 seviyesinde ihracat artışının takdire şayan olduğunu söyledi. Zeybekci, “2014 ihracat rakamı tarihi bir başarı, bir rekor ama başarının seviyesinin aşağıda olması hafif bir kırıklık yaratıyor” dedi. AB ülkelerinin ithalatı toplamda yüzde 1 artırırken Türkiye’nin AB’ye olan ihracatının yüzde 11’ler seviyesinde arttığını belirten Zeybekci, stok riski almak istemeyen AB ülkelerinin ve Rusya’nın hızlı ve kaliteli ürünleri sadece Türkiye’den alabileceğini kaydetti: “2015’in ilk çeyreğinde, Rusya ile olan ticaretin önündeki teknik tüm engelleri kaldırmak gibi bir hedefimiz var. 2015, 2014’de yaşananlardan daha kötü bir yıl olmayacak. Türkiye 2015’te de hem büyüyerek, hem ihracatını artırarak hem de cari açığını daraltarak tedirgin ekonomiler grubundan çıkacaktır.”,

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2014’te, 12 ayın 10’unda Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2015’te OVP hedefi olan 173 milyar doları yakalayarak önemli bir sıçrama hedefliyoruz. 2014 toplam ihracatının 158 milyar doları aşacağına inanıyoruz” dedi.