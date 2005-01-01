2023 hedefi 10 milyar dolar

Türkiye’nin 2005’te, 950.8 milyon dolar seviyesinde olan mobilya ihracatının son 10 yılda sürekli artarak, 2014 sonunda 2 milyar 981 milyon dolar seviyesine çıktığını belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, sektörün son yıllarda tasarım ve markalaşma konusunda önemli mesafe katettiğini, bu sayede dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Tarakçıoğlu, Türk mobilya sektöründe 200 bin civarında çalışanın istihdam edildiğini, 7 binin üzerinde ihracatçı, 35 bin civarında irili ufaklı işletmenin faaliyet gösterdiğini anlattı: “Mobilya sektörü 2023 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyor. 4 ihracatçı birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve bu yıl 8.’si yapılacak olan Mobilya Tasarım Yarışması sektörün tasarım ve markalaşma çabasına büyük destek veriyor.”