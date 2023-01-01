3. Arap-Türk Bankacılık Forumu

Arap-Türk Bankacılık Forumu’nun 3.sü “Ortak Ekonomik Fayda Çerçevesinde Arap-Türk İşbirliğinin Önemi" ana başlığıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, forumun açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonomide daha hissedilir bir toparlanmanın gözlendiğini ve büyüme hızının bu yıl yüzde 4'e yakın olmasının tahmin edildiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerin büyümeye yeniden pozitif katkı vermesi sayesinde dünyada ticaret hacminde beklenen artışın olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Aydın, "Ancak, genelde yüksek güven ve huzurdan bahsetmek için henüz erkendir. Kalıcı bir istikrardan ve sürekli bir büyümeden bahsetmek için ise üretim ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yapısal reformların sürdürülmesine daha fazla çaba sarf etmek zorundayız" diye konuştu. Arap Bankalar Birliği üyesi ülkelerde yerleşik yatırımcıların nitelikli payına sahip olduğu 9 bankanın Türkiye'de faaliyet gösterdiği bilgisini veren Aydın, bu bankaların sektör payının yüzde 6 civarında olduğunu söyledi.