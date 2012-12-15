3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi
İstanbul Çırağan Sarayı'nda Avrupa, ABD, Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri ve Balkanlardan 42 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.
ULUSLARARASI işbirliği Platformu'nun (UiP) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayelerinde düzenlediği 3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi (13-14-15 Aralık, 2012) İstanbul Çırağan Sarayı'nda Avrupa, ABD, Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri ve Balkanlardan 42 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Zirvenin kapanış bildirgesini okuyan Emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir, "Mevcut uluslararası sorunların çözümü yolundaki yapıcı tartışmalara yön vermesi beklenen mekanizmalara işlerlik kazandıracak adımların atılmasında kolaylaştırıcı role sahip olacak işlevler bütünüyle gözden geçirilmiştir" dedi.