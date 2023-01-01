3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi ve Fuarı

Mins Fuar ve Organizasyon; 3. Türkiye Ar-Ge Zirvesi Ve Fuarı’nı gerçekleştirdi. Organizasyona Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek verdi; ilgili, resmi ve sivil kuruluşlar işbirliği gösterdi. Ana tema, “Geleceğine Sahip Çık” oldu.

Zirve şu oturumları yaptı:



- Ar-Ge İle Yeni Geleceğe;

- Hedef 2023: Ar-Ge Olmadan Asla!;

- Türkiye’nin Ar-Ge Merkezleri, geleceği nasıl tasarlıyor?;

- Bilgi üretenlerle (üniversite) ürün üretenler (sanayi) arasındaki işbirliği kültürünü nasıl oluşturabiliriz?;

- Ar-Ge’nin gelişiminde fikri mülkiyet haklarının önemi: Patent sayımızı nasıl artırabiliriz?;

- KOBİ Ar-Ge yapar mı?



Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz açış konuşmasında;

“Herhangi bir organizasyonun sadece kendi önceliklerini gözeterek verimliliğini artırması mümkün değil. İnovasyon sistemi içerisinde yer alan bütün aktörlerin diyalog halinde olması ve makro düzeyde sistemin bütününü daha iyi hale getirecek aksiyonların üst düzeyde işbirliği ile hayata geçirilmesi bütün paydaşlara fayda sağlayacaktır” dedi.