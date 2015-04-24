35. Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Türkiye'de

Caretta Carettalar için 80 ülkeden 1000’i aşkın bilim adamı Muğla Dalaman'a geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 19-24 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek 35. Deniz Kaplumbağalarının Biyolojisi ve Koruması Sempozyumu’nda deniz kaplumbağalarının biyolojisi, ekolojisi, dağılışları, fizyolojileri ve genetikleri gibi konular ele alınacak. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşerek sempozyum, geçen yıl New Orleans City’de yapıldı. Sempozyum’da yapılan oylama sonucu Pamukkale Üniversitesi 2015 yılı için dönem başkanlığına seçildi. Sempozyumda Türk insanının özelliğini vurgulamak amacıyla bu yıl “Misafirperverlik” teması işlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen sempozyumda çocuklar için de çeşitli faaliyetler düzenlenecek.