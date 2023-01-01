3D yazıcılar ve “printed electronics”

Xerox’un, realbusiness.com adlı sitesinde “printed electronics” (basılı elektronik devreler) ve 3D yazıcılarla ilgili önemli açıklamalar yer aldı. Xerox’un Palo Alto’daki ünlü Ar-Ge merkezi Xerox PARC’ın Pazar Stratejileri Direktörü Leon Wong, 3D yazıcılar ile basılı elektronik devre çalışmaları birbirine entegre edildiğinde gerçekten dünyayı değiştirecek gelişmeler olacağına işaret etti.

Bağımsız kaynaklara göre, sadece “printed electronics” pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde 50 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Basılı elektroniklerin, 3D yazıcılarla entegre olduğunda oluşacak pazar büyüklüğü ise şu an için öngörülemiyor. Xerox, plastik, metal, kağıt, film, cam, kumaş gibi farklı maddeler üzerinde gümüş alaşımını kullanarak elektronik devreler basmayı veya yerleştirmeyi sağlayacak bilimsel çalışmalar yürütüyor. Ufukta kişiye özel ve sıfır atıklı üretim görünüyor.