3’üncü E-ticaret Konferansı

3. E-Ticaret Konferansı ve Fuarı, sektör temsilcilerini buluşturdu. Ana tema “perakende sektörüne yönelik e-ticaret stratejileri”ydi.

Konferansın açılışını yapan Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko internetten yapılan kartlı ödemelerin son dört yıl içerisinde 13 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseldiğini ve büyümenin hızla devam edeceğini belirtti. Konferansın ana tema konuşmacısı Net-A-Porter’ın kurucularından olan Megan Quinn deneyimlerini paylaştı.

Konferansın yabancı konuşmacılarından Evenby CEO’su Valerie Dagand Moxhet ise, hem tüketici hem de girişimci olarak kadınların e-ticaretin geleceğine etkisini değerlendirdi.

Konferans kapsamında son günlerin çok tartışılan konularından biri olan e-bilet uygulaması da masaya yatırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu E-bilet Proje Koordinatörü Kemal Hacıoğlu ve Passo Genel Müdürü Özgür Gündoğan, spor gündemini meşgul eden e-bilet uygulaması hakkında merak edilenlere açıklık getirdiler.