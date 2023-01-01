4. ‘İş Etiği’ Zirvesi

4. İş Etiği Zirvesi’nde “İdealler ve Gerçekler” başlıklı araştırma çalışması katılımcılarla paylaşıldı.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından düzenlenen 4. İş Etiği Zirvesi’nde “İdealler ve Gerçekler” başlıklı araştırma çalışması katılımcılarla paylaşıldı. GfK tarafından gerçekleştirilen ve 78 şirketin katıldığı “İdealler ve Gerçekler” araştırmasında şirketlerin yüzde 52’sinin halka açık, yüzde 64’ünün 500 ve üzerinde çalışana sahip olduğu kaydedilirken tüm şirketlerden görüşülen 97 kişinin yüzde 91’inin orta ve üst düzey yönetici olduğu belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 95’i, “itibar”ın, şirketlerin değerini yükselten önemli faktörlerden biri olduğunu beyan etti.

TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ancak şu koşullarla mümkün olacağını söyledi: ”Yatırımcıların çıkarlarını koruyabildikleri, Sağladıkları kaynakların amaca yönelik kullanıldığından emin olabildikleri, Faaliyetleriyle toplumsal çıkarlara zarar vermeyen ve tüm bunlar için toplum önünde hesap veren şirketlerin varlığı.”