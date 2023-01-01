700 milyar dolarlık pazar

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’-nun (TUSKON) düzenlediği, Türkiye ve Nijerya’dan toplam 500 iş insanının, ikili iş görüşmelerinde bulunduğu Türkiye-Nijerya Ticaret ve Yatırım Forumu’nda konuşan TUSKON Başkanı Rızanur Meral, “700 milyar dolarlık bir pazara giriş kapısı olarak görülen Nijerya, Türk firmaları için büyük potansiyel barındırıyor” dedi.





Meral, sahip olduğu potansiyelin yanında çevresindeki ülkelere de yapılabilecek ihracat sebebi ile Batı Afrika pazarına girmek isteyen Türk firmalar için Nijerya’nın çok önemli bir konuma sahip olduğunu, Türk firmaları için gerçekten hem kendisi hem de çevresi ile çok büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.