83 bin yeni markamız oldu

Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan 2013 Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de 83 bin 334 adet yeni marka tescili yapıldı. Tescil edilen marka sayısı 2012 yılında 64 bin 769 adet olarak gerçekleşmişti. Buna göre tescil edilen marka sayısı yüzde 28.6 oranında artış gösterdi.

TPE raporunu değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizden ne kadar çok markalı ürün dünya pazarlarına çıkarsa dünya ile rekabet etme olasılığımız da artar. 2013 yılında gerek patent gerek faydalı model gerekse marka sayılarında görülen artış Türkiye’nin dünya pazarlarında rekabet edebilmesine yönelik önemli bir ivme kazandıracak ve Türk ekonomisinin büyümesinde önemli bir etken olacaktır” dedi.