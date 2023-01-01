A. Hamdi Doğan, yeniden KalDer Başkanı

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. A. Hamdi Doğan, 3. dönem yeniden KalDer’in Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

KalDer’in yeni Yönetim Kurulu, özel sektör, KOBİ, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası temsilcilerinden oluşuyor. A. Hamdi Doğan, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonra yaptığı açıklamasında Türkiye’nin önde gelen bir sivil toplum kuruluşunun 3. dönem yönetim kurulu başkanı seçilmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Doğan, üyelerinin, Türkiye’nin beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda kamuda, sivil toplum örgütlerinde, KOBİ’lerde çalışmalarını yoğunlaştırarak, Anadolu’ya açılımlarını sürdüreceklerini belirtti.

KalDer yeni Yönetim Kurulu: A. Hamdi Doğan (Yönetim Kurulu Başkanı) Baykal Teknoloji Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdürü. Yılmaz Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Koç Holding / Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı. Dr. Hasan Kuş (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Acıbadem Üniversitesi Genel Sekreteri / Acıbadem Sağlık Grubu CEO Danışmanı. M. Emin Direkçi (Yönetim Kurulu Sayman Üye) Partner Çelik Genel Müdürü / Inonova Mühendislik Genel Müdürü. Ata Selçuk (Eczacıbaşı Holding İnovasyon Koordinatörü). Bilal Aslan (İGDAŞ Genel Müdürü). Erdal Elbay (Çukurova Holding / Maysan Mando A.Ş. Genel Müdürü). Dr. Erhan Baş (Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü). Hakan Öker (Sabancı Holding / Kordsa Global A.Ş. İK ve BT Başkan Yardımcısı). M.Fahir Altan (SAAB International Ülke Direktörü). Steven Young (BOSCH Türkiye Temsilcisi). Görgün Özdemir (Koç Holding / Otokoç Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü). Orhan Ünal (Viko A.Ş. Teknik Bölümler Direktörü). Fügen Toksü (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı). Osman Ünal (Ekol Lojistik A.Ş. İnsan Kaynakları Genel Müdürü). Sami Boydak (Boydak Holding /İstikbal Mobilya A.Ş. Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı). Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu (Düzce Üniversitesi Rektörü). Sedat Soybay (Mass Arıtma A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı). Cem H. Bektaş (Servodata A.Ş. Genel Müdürü / TV Program Yapımcısı ve Yazar). Necip Özçer (LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi). Pınar Kalay (Vodafone Türkiye A.Ş. İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı). Turgay Yılmaz (Yılmazlar A.Ş. Genel Müdürü). KalDer Denetim Kurulu Üyeleri: Ayhan Korgavuş, Hilal Erdinç, Sinan Polater, Tülay Uzunkol, Sanem Malatyalıoğlu, Ayşen Barış.