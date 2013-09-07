Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu

Yılmaz Redüktör Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksek Okulu...





Yılmaz Redüktör tarafından Kastamonu Üniversitesi’ne hibe edilen Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksek Okulu’nun inşaatı tamamlandı. Okulun açılışı 7 Eylül 2013 tarihinde yapılacak.

Yılmaz Redüktör ailesi tarafından yaptırılan okul; 1 bodrum ve 3 kat olmak üzere toplam 6.500 m2 kapalı alandan oluşuyor. Okulda 6 adet salon, 1 seminer salonu, kütüphane, öğrenci kantini, açık ve kapalı kafeterya, laboratuvar ve 27 adet derslik bulunuyor. Ayrıca okulun çevresinde bulunan sağlık ocağı ve orman tesisleri satın alınarak okul bünyesine katıldı. Bugüne kadar okul için 4.250.000 TL harcama yapıldı. Okul gelecekte 4 yıllık fakülte olacak şekilde tasarlandı. Okul şu 9 bölümle eğitime başlayacak: “Yapı Denetimi, Endüstriyel Kalıpçılık, Yapı Yalıtım Teknolojisi, İklimleme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Elektrikli Cihaz Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sulama Teknolojisi.”