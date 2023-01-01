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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), üniversite-sanayi işbirliği

Abdullah Gül Üniversitesi AGÜ’yü ziyaret eden Arçelik Araştırma ve Geliştirme ekibi, Sümer Kampüsü Gençlik Alanı’nda akademisyenlerle bir araya gelerek Ar-Ge ve üniversite işbirliği çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Rektör Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ olarak üniversitelerin 3 temel fonksiyonu olan eğitim ve araştırmayı, toplumsal boyutla birleştiren üniversite olmak istediklerini söyledi. “Üniversite-sanayi işbirliği bizim için çok önemli” diyen Sabuncuoğlu, Arçelik Ar-Ge ekibine, AGÜ’nün vizyon ve misyonunu anlattı.
Sabuncuoğlu, üniversite olarak temel misyonlarının üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve dünya vatandaşı yetiştirmek olduğunu vurguladı. AGÜ’nün misyonunda yer alan eğitim, araştırma ve toplumsal fayda üçgenini kurmak için Ar-Ge’nin çok önemli olduğunu belirten Sabuncuoğlu, Ar-Ge altyapısı çok güçlü olan bir şirketle yapacakları işbirliğinin ülkeye büyük kazanç sağlayacağını ifade etti.

 

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