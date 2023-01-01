AG Akademi hayata geçiyor

Anadolu Grubu, iş performansına doğrudan etki edecek online eğitim ve gelişim platformu AG Akademi’yi kurdu. AG Akademi bünyesinde ayrıca hızla değişen küresel rekabet koşullarına liderleri hazırlayabilmek amacıyla “Leader’s Touch” isimli liderlik gelişim programı da sunuluyor.

Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Osman Alptürer, “Grubumuz çatısı altındaki şirketlerin özel eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek, bir eğitim portföyü oluşturmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları stratejilerini iş hedefleriyle birlikte planlayan AG Akademi, çalışanlarımıza teknolojiyle gelişim fırsatı sunarken Grup içerisinde dijital İK yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Günümüzde şirketlerin sunduğu eğitim ve gelişim imkanları artık iş seçiminde daha çok önem kazanıyor” diye konuştu.