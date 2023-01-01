Ağaç kesimi özel sektöre

Dikili ağaç kesimi işini özel sektöre devrediyor.





Ağaç kesimindeki artan maliyetleri karşılamakta zorlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, dikili ağaç kesimi işini özel sektöre devrediyor. 3 yılda tamamlanacak devir işlemi sayesinde şu an yüzde 20 olan dikili ağaç kesim oranı yüzde 60’a çıkarılacak.

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Abdullah Tever, şu bilgiyi verdi: “Bakanlık sektörümüzü bu işe teşvik etmek amacı ile, daha önce yüzde 20 olan peşinat tutarını yüzde 10’a çekmiş durumda. Ödemeyi de 12 ay vadeye yayan Bakanlık, 3 yıl içerisinde dikili ağaç kesimini tamamen özel sektöre devretmiş olacak.”

Yeni düzenleme ile sektörün odun ihtiyacında dışa bağımlılığının azaltılması da hedefleniyor. Sektör 10 milyon tonluk odun ihtiyacının yüzde 65’ini iç piyasadan yüzde 35’lik kısmını ise ithalat yolu ile karşılıyor.

Dikili ağaç kesiminin özel sektöre devredilmesi ile, devletin bugüne kadar yaptığı işlemin özel sektör kanalı ile yapılmaya devam edeceğini vurgulayan Abdullah Tever, “Bakanlık kesilecek olan ağaçların dip kısımlarını kazıyarak bize teslim edecek. Bizler de bakanlığın işaret ettiği bu ağaçları, işaretleri gözükecek şekilde keseceğiz. Bu kesim işlemini de yine biz değil de, köylülere yaptıracağız” dedi.