Aile Bakanlığı kadın girişimciyi arttıracak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, kadın istihdam oranı ve kadın girişimciliğinin artması için iş dünyası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

Bakan bu amacını; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabulünde açıkladı, “Sosyal politikalar üretirken STK’lara çok ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşa temas etmeyen, STK’ların köprü olmadığı projelerin başarılı olmadığını gördük” dedi.

Türkiye’deki her Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) en az bir kreş ve meslek okulu olmasını arzu ettiklerini belirten Bakan Ayşenur İslam, “Kadın istihdamının önündeki engellerin en başında yetersiz kreş sayımız geliyor. Çalışan anneye çocuğunun yakın olması çok önemli. OSB’lere her yönüyle kaliteli kreşler ve özellikle kadınların eğitim alacağı ihtisas meslek okulları kazandırmak için kurumlarla işbirliği içinde çalışacağız” diye konuştu.