Aile haberleşme giderimiz

Türkiye’de Bir Ailenin Yıllık Ortalama Haberleşme Gideri 1.320 TL. Türkiye’de 11 yıldır telekomünikasyon sektörünün gelişmesi için yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan ve haberleşme alanında saygın bir yeri olan TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak yaptığı açıklamada..





Türkiye’de bir ailenin yıllık ortalama haberleşme giderinin 1.320 TL olduğunu söyledi. Bir internet, bir cep telefonu ve bir sabit telefon aboneliği bulunan bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin 110 TL olduğu belirten Arıak “Sabit telefona aylık 22 TL, cep telefonuna 22 TL ve internet hizmetine de 40 TL ödeniyor” dedi ve ekledi: “Bunlara ayrıca devlete ödenen toplam 26 TL KDV ve Özel İletişim Vergisini de ilave etmek gerekiyor.”