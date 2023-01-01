AIMS: Analitik düşünme ve çözümler

“AIMS Analitik Bilgi Yönetimi Çözümleri A.Ş.” Türkiye’de analitik çalışmalar yaparak, farklı sektörlerdeki deneyimlerini kullanarak “Analitik Uygulama Çözümleri” adı altında uygulama paketleri geliştiriyor ve bankacılık, perakende, sigorta, kamu, üretim, enerji gibi farklı sektörlerindeki müşterileri ile her geçen gün yeni bir analitik başarıya imza atıyor.

Hedefi “Bilgi’nin Gücü”, “ÖNGÖRÜ’nün Gücü” ve “Doğru TAHMİN YAPABİLME”nin Gücü ile kurumların anı yakalamasına ve geleceği öngörerek aksiyon planları oluşturmasına destek olmak. AIMS çözümleri, büyük verilerin nasıl yönetileceği ve çok daha önemlisi nasıl faydaya dönüştürülebileceği noktada devreye giriyor.