Akbank Girişimci Geliştirme Programı

Sabancı Üniversitesi ve Akbank işbirliği ile gerçekleştirilen Akbank Girişimci Geliştirme Programı 2014 başvuruları 19 Ekim 2014 tarihine kadar açık kalacak. Tüm Türkiye’den başvuruların beklendiği sertifika programına, başvurular arasından yapılacak bir değerlendirmeyle seçilecek 50 girişimci katılabilecek.

Program’a ilişkin bilgi veren Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz amaçlarını şöyle özetledi: “Yeni düşüncelerin yaratılmasında, yeni endüstrilerin doğmasında aktif rol oynayan girişimciler, müşteri ihtiyaçlarını en hızlı ve doğru şekilde analiz ederek, içinde bulundukları ekonomiye dinamizm katıyorlar. Bu nedenle Akbank olarak girişimcilere desteğimiz sadece finansmanla sınırlı değil, girişimcilik ekosistemine değer katan birçok çözüm sunuyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile girişimcilere uzun soluklu bir gelişim stratejisinin, sürdürülebilir büyümenin yolunu açmayı hedefliyoruz.”