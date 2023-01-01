Akbank KOBİ Kart ile esnafa özel kredi

Akbank’ın yeni ürünü “KOBİ Kart”, esnafa dilediği zaman Akbank ATM’lerinden, Akbank Direkt İnternet’ten ve Akbank Şubeleri’nden taksitli ticari kredi kullanma imkanı sağlıyor. “KOBİ Kart”, esnafın finansman ihtiyacına kolay, hızlı ve avantajlı koşullarla çözüm üretiyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz konuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Çalışmalarımızı ‘Esnaf Kardeşliği’ altında sürdürüyoruz. Bu anlayış ile de esnafımız için “Olduğunda Öde Kredisi”nden sonra şimdi de “KOBİ Kart”ı sunuyoruz. Esnafımızın taksitli ticari kredisi hazır KOBİ Kart’ı hayata geçirdik. KOBİ Kart’ın içinde diğer ticari kartlardan farklı olarak kredi kartı limitinden bağımsız kullanıma hazır Taksitli Ticari Kredi limiti bulunuyor.”