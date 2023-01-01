Akıllı ilaç üretimi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi bünyesinde kurulan, Inovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi ve in vivo Tıbbi Cihaz Geliştirme Laboratuvarı hizmete açıldı.





Türkiye’nin Sağlık Teknolojilerinde ilk girişimcilik merkezi olma özelliği taşıyacak olan laboratuvarların açılışını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu yaptı. Merkezde akıllı ilaç üretiminden, vücut içi implantasyon ünitelerine kadar birçok ileri sağlık teknolojisi üretimi yapılarak, ticarileşmesi sağlanacak. Merkezin Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığını azaltması hedefleniyor.