Albaraka:‘KOBİ’lerle Elele Yerelden Küresele’
“Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonu” ile hareket eden Albaraka, Türkiye ekonomisinin ‘can damarı’ olan KOBİ’lere desteğini her geçen gün arttırarak sürdürüyor.
İlki Denizli’de yapılan ‘KOBİ’lerle Elele Yerelden Küresele’ toplantılarının ikincisi Konya’da düzenlendi. Albaraka’nın üst düzey yöneticileri ile beraber toplantıya davet edilen iş ve eğitim dünyasının önde gelen isimleri bilgi birikimi ve tecrübelerini KOBİ’lerle paylaştı.
Toplantının açılış konuşmasında; topladıkları fonları reel sektöre yönlendirdiklerini vurgulayan Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, “Gelecek dönemde KOBİ’lerin sadece finansal ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda idari ve finansal danışmanlık ihtiyaçlarının da artacağı kanaatindeyiz. Bu sebeple 2015 yılında özellikle büyütülebilir ve geliştirilebilir KOBİ’lere danışmanlık ve tecrübe aktarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Yahşi ayrıca Konyalı KOBİ’lerin yerel ve küresel bazdaki başarılarının kendilerini bölgeye yatırıma teşvik ettiğini, bu potansiyele istinaden Albaraka olarak Konya’da yeni şubeler açmayı planladıklarını da açıkladı.