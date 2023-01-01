Ali Babacan’ın müjdeleri

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan reel ekonomik kesime iki müjde birden verdi. İlki kredi faizi indirimi, diğeri ise marka için yapılacak yatırımların kredilendirilmesi.





Babacan, “İhracat nakit kredileri vadesine göre yüzde 4 ile yüzde 5.5 arasında bir faizle verilecek. Faiz 120 günde yüzde 4'ten başlıyor, 540 güne kadar vadeler var, 540 günde de yüzde 5.5'e ulaşıyor. Eximbank ihracat müşterilerinden başka hiçbir bedel almıyor” dedi. Babacan şu bilgiyi verdi: “Marka kredisi programını yaygınlaştırmak istiyoruz. Biz marka için yapılan harcamayı yatırım olarak kabul ediyoruz. Nasıl makine almak, fabrika yapmak bir yatırımsa marka için harcanan da bir yatırımdır diyoruz ve bu felsefeye uygun kredi mekanizmasını Eximbank içinde gerçekleştirmiş oluyoruz.”