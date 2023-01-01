Alibaba.com E-Ticaret Konferansı

Dünyanın lider e-ticaret platformu Alibaba.com, Vodafone, Google, Sony Mobile ve Webrazzi yöneticilerinin yanısıra sektör temsilcilerini İstanbul’da düzenlediği e-ticaret konferansında buluşturdu.

Ana teması, küçük işletmelerin günümüzdeki büyük gücü üzerine odaklanan konferansa katılan KOBİ’ler, gelecekte uluslararası alanda iş yapmanın detaylarını katılımcılardan dinlediler.

Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, dünyanın lider ve en güvenli B2B e-ticaret platformu alibaba.com ‘un ekosistem paydaşları ile birlikte e ticaretin geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini söyledi. Erpolat sözlerine şöyle devam etti; “Bir benzeri geçen yıl Dubai’de yapılmaya başlanılan e-ticaret konferanslarının ikinci halkası İstanbul’da devam ediyor. Bu önemli organizasyon, Türk KOBİ’lerine e-ticaretin geleceğini ve potansiyelini sadece alibaba.com olarak değil, aynı zamanda ekosistem içinde yeralan diğer önemli oyuncuların da katkılarıyla anlatmayı ve KOBİ’leri harekete geçirmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Hızla artan üye sayısıyla Türkiye, alibaba.com üzerinde en büyük ülkeler arasında yeralıyor ve her geçen yıl B2B alanında tartışmasız liderliğini pekiştiriyor. Bu ve benzeri organizasyonları giderek artan sıklıkla gerçekleştirmek ve olabildiğince çok Türk KOBİ’yi e-ticarete teşvik etmek, her zaman bir numaralı önceliğimiz olmaya devam edecek.”