Allianz Türkiye dijital dünyanın kapılarını aralıyor

Sigorta şirketi Allianz, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek için harekete geçti. Allianz Türkiye yeni dönemde, dijitalleşen hizmetlerle müşterilerin ihtiyaçlarına hızla ve istedikleri şekilde cevap alabilecekleri çözümler sunacak.

Allianz Türkiye 3,5 milyar TL prim üretimi ve 5 milyar TL’lik emeklilik fonu ile 2013 yılında Türkiye sigorta sektörünün lideri oldu. Hayat dışında yüzde 15.35 ve BES’te yüzde 19.7 pazar payı ile liderliğini pekiştirdi.

Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eriş’in anlatımıyla şirket 2014 yılında bir önceki yıldan daha farklı bir dönemle karşı karşıya olduğunu, sigorta sektöründe fiyat rekabetinin hızlanacağını, fark yaratmanın hizmet anlayışıyla mümkün olabileceğini tesbitten hareketle dünyadaki dijitalleşmeye paralel olarak Allianz Türkiye de dijitalleşecek. Firma Dijital Dönüşüm Projesi’ni bu amaçla başlattı.

Eriş “Müşterilerimizi daha yakından tanımak için bu ‘Big Data’yı yönetip veri madenciliği çalışmaları yapmalıyız. Her bireyin kendine özgü ihtiyaç ve tercihlerini, içinde bulunduğu yaşam evresini, risk algısını, finansal bilgi düzeyini anlayıp, en uygun ürün, öneri, hizmet ve iletişimi, uygun kanaldan doğru zamanda sunmalıyız” diye konuştu.