Almanya Avrupa’yı kurtaracak mı?

Almanya ekonomisi 2013’ün ikinci çeyreğinde yüzde 0.7 büyüdü; GSYH mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 büyüme kaydetti.





Avro Bölgesi’nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 daralmışken ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüdü ve resesyondan çıktı.Bu iki ülkenin büyümede beklentileri aşması Avro Bölgesi’nin de toplam büyüme performansını artırdı; Bölge bu şekilde 2011’den bu yana ilk kez büyüme performansı gösterdi. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Euro Bölgesi’nde gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2013 birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7 ile beklentilerin altında daraldı. Analistler Avro Bölgesi’nde GSYH’nin çeyreklik bazda yüzde 0.2 büyümesini, yıllık bazda yüzde 0.8 küçülmesini bekliyorlardı. ING Bank’ın kıdemli ekonomistlerinden Carsten Brzeski, “Almanya’dan gelen büyüme rakamları kötü günlerin geride kaldığına işaret etti” dedi.