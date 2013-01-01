ALUEXPO2013

TALSAD-Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği tarafından da desteklenen Aluexpo 2013 İhtisas Fuarı gerçekleşti.





Fuar, yeni yatırımlar için Türkiye’nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek isteyen 31 ülkeden 150 yabancı firma ve farklı ülkeler ile işbirliği yapmak isteyen 159 yerli firmayı bir araya getirdi. Aluexpo 2013’ü ; dernekler, üniversiteler ve sektörel yayınların da aralarında yer aldığı 48 kuruluş destekledi.

Açılış töreninde sektördeki gelişmelere ilişkin görüşlerini aktaran TALSAD-Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar şöyle konuştu: “Sektörümüz geçmiş yıllarda ortalama yüzde 10-15 civarında istikrarlı bir büyüme gösterdi. Alüminyumun en fazla kullanıldığı sektörler olan otomotiv, beyaz ve kahverengi eşya üretimindeki artış, büyümedeki temel etkenlerden olmakla beraber, sektörümüz yükselen bir trendle alüminyum yarı ürünlerini (ara malı) ve çeşitli diğer ürünleri başta Avrupa olmak üzere dış pazarlara da artan bir oranda ihraç ederek önemini ve gelişmesini gün geçtikçe arttırıyor. Türkiye, alüminyum sektörü için önemli bir üretim merkezi oldu. Bunda Aluexpo fuarlarının rolü çok büyük.”