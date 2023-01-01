Amway Avrupa’nın bulgusu: Türkler patron!

Girişimcilik Haftası bağlamında Amway Avrupa, Türkiye’nin de dahil olduğu 16 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmasında ilginç sonuçlara ulaştı: Avrupa’da ekonomik durum ve finansal belirsizlik, Türkiye’de ise sermaye eksikliği ve kamu desteğinin olmaması girişimciliğin önündeki en büyük engeller.





Girişimcilik potansiyeli en yüksek ülkeler sıralamasında Türkiye, Yunanistan’ın ardından İsviçre ile birlikte yüzde 48’lik oranla ikinci sırada yer alıyor. Marmara Bölgesi, girişimciliğe olumlu bakma açısından ilk sırada yer alırken aynı konuda Türk erkekleri de kadınlara karşı daha cesur gözüküyor.