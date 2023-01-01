Anadolu Cam: ‘Cam Yeniden Cam’

Anadolu Cam, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik projelerinden biri olan ‘Cam Yeniden Cam’ projesi kapsamındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Cam son olarak Kartal Belediyesi’ne ait Ekolojik Çadır’da gerçekleştirdiği ‘Takas Evi’ etkinliğinde cam geri dönüşümünün ülke ekonomisine ve enerji tasarrufuna sağladığı katkıları tüketicilerle paylaştı.

Etkinlikte, Anadolu Cam’ın standına atık cam şişe getirenlere Sarelle marka cam kavanozda krem çikolata hediye edilirken, yaklaşık 3 bin adet cam şişe atığı geri dönüşüme kazandırıldı.