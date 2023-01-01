Anadolu Cam’dan Çevre Haftası

‘Cam Yeniden Cam’ projesi

Şişecam Topluluğu şirketlerinden Anadolu Cam Sanayii A.Ş., geri dönüşümde farkındalığı artırmayı hedefleyen ‘Cam Yeniden Cam’ projesini Türkiye’nin her köşesine yaymak için çalışıyor.

Bu kapsamda Şişli Belediyesi ve Anadolu Cam, ‘Takas Evi’ etkinliğini gerçekleştirdi. Şişli Belediye Başkan Vekili Emir Sarıgül ve Anadolu Cam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Serdar Özer birer konuşma yaptığı, özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, çeşitli oyunlar ve maskotlarla birlikte eğlenceli vakit geçirdiği etkinlikte 2 bin adet cam ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı.