Anadolu Grubu 7. Uçarı Vaka Yarışması.

Anadolu Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uçarı Ulusal Vaka Analizi Yarışması’nda dereceye giren ekipler, ödüllerini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’dan aldılar. Ödül töreni, Anadolu Grubu Genel Merkez binasında gerçekleşti. Bu yıl, Türkiye genelinde 71 üniversiteden 1.465 öğrencinin başvurduğu yarışmada, 441 ekip yarıştı. Finale 8 grup kaldı.

Ödül töreninde başarılı gençlerle bir araya gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan şöyle konuştu: “Günümüz iş dünyası, uluslararası ortaklıklar ve küresel ve rekabetçi bir yapı üzerinde ilerliyor. Eğitimli, donanımlı, geniş düşünebilen ve sorun çözme yeteneğine sahip gençlerin önemi her geçen gün daha da artıyor. Kurum değerleri, vizyonu ve misyonu ışığında fark yaratabilen gençler şirketleri başarıya taşıyorlar. Bu nedenle Anadolu Grubu olarak, Uçarı Vaka Analizi yarışmasına bu yıl da, geçmiş yıllarda olduğu gibi destek verdik. Grup olarak verdiğimiz bu sürekli desteğin yanında bazı arkadaşlarımızı da yıllar içinde grup şirketlerimize kazandırdık. Bu yarışmadaki başarıları sayesinde birer çalışma arkadaşımız olan gençlerimizi başta holding merkezimiz olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerimizde istihdam ettik”.