Anadolu Hayat Emeklilik’te iki yeni atama

Tuna Uğun ve M. Cengiz Aytekin, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu Tuna Uğun, 1994’te Anadolu Hayat Emeklilik Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’nde Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı, sırasıyla Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde II. Müdür, Bireysel Emeklilik Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, Müdür, Pazarlama Müdürü görevlerini yürüttü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu M. Cengiz Aytekin, 1995’te Anadolu Hayat Emeklilik’te Avukat olarak göreve başladı, sırasıyla Hukuk Müşavir Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği, Hukuk Baş Müşavirliği görevlerini yürüttü.