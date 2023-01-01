Ankaralı girişimciler kalkınmanın patentini aldı

Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Barış Aydın, Ankaralı girişimcilerin, son 10 yılda, patent, marka, faydalı model ve endüstriyel tasarım konularında 84 bin 892 başvuru yaparak, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını kanıtladıklarını söyledi.

Ekonomik büyümenin teknolojik gelişmişlik ve yenilikçi işadamlarıyla gerçekleşebileceğini belirten Aydın “Ankaralı sanayiciler olarak, patent, marka ve faydalı model başvurularında İstanbul’dan sonra 2., endüstriyel tasarım başvurularında da 5. sırada yeraldık. Öteden beri hep söylüyoruz, ‘Ankara bir memur kenti değil Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biridir’ diye. Ankara’nın ortaya koyduğu yenilikçi performans da bunun bir göstergesi olmuştur. Yenilikçi tasarımlar konusunda Ankara 81 il arasında ilk sıralarda. Nitelikli işgücü ve sosyo-ekonomik gelişmişlikte Türkiye’nin en önemli ili olan Ankara, yenilikçi adımların atılmasında da öncü olmaya devam edecek. Ankara’nın yenilik yarışında hep en önlerde olacağına ve bu yarıştan kopmayacağına olan inancımız tam” diye konuştu.