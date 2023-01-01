Aras Kargo’ya Yeşil Ekonomi Ödülü

Elektrikli araç sayısını 39’a çıkararak Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosunun sahibi olan Aras Kargo, çevre dostu çalışmaları ile Yeşil Ekonomi Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül töreninde konuşan Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, “Çevreye verdiğimiz zararı minimize etmek için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Ödüle layık görüldüğümüz elektrikli araç filomuz için 5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu dönüşümle doğaya yaklaşık 18 bin yeni ağaç dikilmiş kadar fayda sağlayacağız. Aras Kargo adına bu ödülü almak çok gurur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri tarafından Aras Kargo’nun tüm bu çalışmaların yanısıra özellikle birlik ve beraberliğe dönük duygusal çalışmalarının da takdirle karşılandığı vurgulandı.