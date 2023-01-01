Arayın vasıta isteyin (Avis)40 yaşında

Dünyanın lider araç kiralama şirketi Avis, Türkiye’deki 40. yılını kutluyor.

1974 yılında Koç Grubu bünyesinde 9 araçlık bir portföyle ülkemizdeki ilk araç kiralama hizmetini başlatan Avis Türkiye, bugün 3’ü yurtdışında olmak üzere toplam 84 ofisi ve 30 bin araçlık parkıyla hizmet sunuyor.

Yıldönümü vesilesiyle konuşan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Avis’in Türkiye’de geçen 40 yılının aynı zamanda ülkemiz için araç kiralama sektörünün de tarihi olduğunu belirtti ve “Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un ileri görüşlü yaklaşımları sayesinde, tıpkı Otokoç Otomotiv ile otomotiv sektörünün temellerinin atılması gibi, Avis markası da araç kiralama sektörünün hikâyesini başlatmıştır.” dedi.