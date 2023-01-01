Aşk-ı Nebi sergisi
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Ayasofya’da Yıldız Holding’in desteği ile açılan ve 41 eserin sergilendiği Aşk-ı Nebi sergisi New York'taki Türkevi’nde sergilenmeye başladı.
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da yeraldı. Açılışa Yıldız Holding adına Godiva Kuzey Amerika Başkanı Burak Elmas katıldı.