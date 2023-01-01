Atlantik Konseyi 6. Enerji ve Ekonomi Zirvesi

6. Enerji ve Ekonomi Zirvesi, İstanbul’da düzenlendi. Zirvede, açılış konuşmaları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD Enerji Bakanı Ernest Moniz, İklim ve Enerjiden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Miguel Arias Cañete tarafından yapıldı.

Bakan Taner Yıldız ve ABD’li Bakan Moniz, Zirve’de; Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladılar.

Bakan Moniz, enerji güvenliğinin müttefiklerin ve dostların ortak sorumluluğu olduğunu dile getirirken Taner Yıldız ise “Ülkelerin enerji arz güvenliğini ve bütün bu kaynakların tedarikiyle alakalı gelinen noktada, yalnızca enerji sektörü olarak değil, uluslararası ilişkilerle beraber de ciddi bir çözüm noktasının yakalanması lazım geldiğinin altını çizmemiz lazım” dedi.