Atlas Halı’dan kendini temizleyen nanohalı

Atlas Halı, kendi kendini temizleyen ve leke barındırmayan “Nano Halı” ile dünyada bir ilke, bir buluşa imza atmıştı.





Nanoteknolojik ürünleriyle satışlarını ve bayi taleplerini artırmaya devam ederken, mucize halılarıyla halı sektörünün en önemli ve büyük fuarı olan “Ortadoğu Halı Fuarı”na da mucize halılarıyla katılan Atlas Halı’nın standı, kendi kendini temizleyen bu halıları görmek ve deneyimlemek isteyen ziyaretçilerle dolup taştı. 160’ı aşkın halı firmasının katıldığı Ortadoğu Halı Fuarı’nı ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de, Atlas Halı standında en ağır leke bırakıcı sıvılar döküldüğü halde en ufak bir leke barındırmayan nano halı mucizesine tanıklık etti, “gördüklerim inanılmaz” dedi.

Atlas Halı Genel Müdürü Dr. Meriç Bebitoğlu nanohalının vücuttaki statik elektriği aldığını da duyurdu.