Avea; “Enerji kayıplarının reçetesi mobil teknoloji”

Avea CEO’su Erkan Akdemir, özelleştirmelerle birlikte enerji sektörünün geçirdiği dijital dönüşümü değerlendirmek üzere düzenlenen “Enerji Özelleştirmeleri ve İletişim Altyapısının Önemi” toplantısında enerji sektörünün geleceğine ve mobilleşmesine dair önemli mesajlar verdi.

Avea evsahipliğinde, Kolin Grup CEO’su Cantekin Dinçerler ile Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, enerjide dijitalleşmenin sektöre getirdiği ve getireceği katkıların yanısıra Avea’nın bu gelecekte üstleneceğini rol hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Akdemir; “Sunduğumuz takip sistemleriyle enerjinin doğru tüketilmesine ve ithalatının düşürülmesine yardımcı oluyoruz. Hizmetlerimiz zaman ve maliyetten tasarruf elde ettirirken karlılığı da artırıyor. Uzaktan takiple şirketler kayıp kaçak düşürürken cari açığın azaltılmasına da katkı sağlıyorlar. Enerji kayıplarının reçetesi uzaktan sayaç okuma. Avea olarak biz de bu dönüşümün aktif oyuncusuyuz” dedi.