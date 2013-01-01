Avea tek çeyrek gelirde 1 milyarı aştı

Avea CEO’su Erkan Akdemir 2013 ikinci çeyrek finansal sonuçlarına...





Avea, 2013 yılının 2. çeyreğinde elde ettiği finansal sonuçlarla birçok alanda rekora gitti. Tek çeyrekte 1 milyar TL üzerinde toplam gelir elde eden Avea’nın abone başı aylık geliri (ARPU) yüzde 10 artarak 23.5 TL, EBITDA’sı ise yüzde 49 artarak 129 milyon TL olarak gerçekleşti. Avea, 2013 ikinci çeyreğinde numara taşımada da 202 bin net abone kazandı.

2. çeyrek dönemde abone sayısını 13.9 milyona çıkaran Avea, aynı dönemde akıllı cihaza sahip müşteri oranını da yüzde 30 gibi yüksek bir orana taşıyarak liderlik iddiasını sürdürdü. Avea CEO’su Erkan Akdemir 2013 ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak “Şarj talep değil, ama arz talep dengesinin belirlenmesinde sektörün önemli oyuncusu olduk. Bunun sonucunda da gelirde 1 milyarı aşıp rekor kırarak, 9 çeyrektir kesintisiz çift haneli büyüdük” dedi.