Avrasya Ekonomik Birliği, hoşgeldin!

Yeni bir ekonomik bölge (birlik) doğdu.

Rusya, Kazakistan ve Belarus’un, 29 Mayıs 2014 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzaladıkları Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Ermenistan, ise 2 Ocak 2015 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği'ne 4. üye olarak katıldı.

Avrasya Ekonomik Birliği; üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımını sağlayacak olmasıyla Avrupa Birliği’ne benziyor. Avrasya Ekonomik Birliği, 170 milyon nüfusu, 2.2 trilyon dolardan (nominal) büyük bir ekonomik gücü ve 1 trilyon dolardan fazla bir dış ticaret hacmini temsil ediyor.