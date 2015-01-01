Avrasya'nın en iyi girişimleri ve yatırımcıları Şubat’ta Startup Turkey’de!

Bu yıl Etohum tarafından 7.’si düzenlenecek Startup Turkey, 3 gün boyunca 700 katılımcı, 150'den fazla yatırımcı ve 100'ü aşkın girişimciyle 26-28 Şubat tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek.

Ukrayna’dan Hindistan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Azerbaycan’a kadar birçok ülkenin temsil edileceği yılın en büyük internet etkinliği, dünyada internet sektörüne yön veren konuşmacıları paneller ve networking seanslarında buluşturacak. Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum’un organizasyonu sadece davetlilere açık.

Yeni ekonomide isim yapmış Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen melek yatırımcıları, mentorları, işadamları ve internet girişimcilerini ağırlayacak etkinlik, Avrasya'nın en büyük internet buluşmalarından biri olarak girişimciler ve yatırımcılar adına deniz aşırı iş fırsatları için verimli bir ortam yaratacak. Startup Turkey, programın 2 saatini de 2015'in yatırım yapılacak en başarılı 15 girişimine ve “Startup Pitches” olarak adlandırılan girişimcilerin yatırımcı sunumlarına ayıracak. Ayrıca speednetworking etkinliğiyle 50 ile 100 kişi yaklaşık 2 saat içerisinde hızla ama etkili bir şekilde tanışacak.