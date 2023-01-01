Avrupa Mükemmellik Büyük Ödülü Sahibi Türkiye’ye “Winners’ Conference”a geldi

KalDer tarafından düzenlenen EFQM Kazananlar Konferansı (Winners’ Conference) İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan’ın yaptığı konferansa, çeşitli kategorilerde "2014 EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü" kazanan kuruluşlar ile “2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü” sahibi kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldılar.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, “KalDer olarak Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması doğrultusunda büyük çaba sarfediyoruz. Bu çerçevedeki çalışmalarımızın bir halkası olan bu konferansı, Avrupa’da ve Türkiye’de kalite ödülü kazanan kuruluşların biraraya geldiği ve deneyimlerini paylaştığı önemli bir platform olarak değerlendiriyorum. Ülkemizde ve yurtdışında kalite ödülü almış kuruluşların başarılarının temelinde yatan neden yönetim anlayışlarındaki farklılıktır. Kuruluşların iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, insanların daha fazla katılımı, müşteri odaklılık, daha fazla şeffaflık, ölçülebilir performans kriterleri ve benzeri iyi yönetim teknikleri başarının arkasında yatan temel nedenlerdir” dedi.

EFQM Avrupa Mükemmellik Büyük Ödülü Sahibi Bosch Bari İtalya, Üretim Direktörü Mariano Cilenti’nin katılımı ile özel oturum düzenlendi. Cilenti, “Biz mükemmel olmak istedik ve buna en temelden başlamaya karar verdik. EFQM’den ilham aldık ve stratejik planımızı oluşturduk. Biz tüm başarıları çalışanlarımız sayesinde elde ettik” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Bayraktar’ın yaptığı Mükemmelliği Paylaşmak “Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler 1” panelinde Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü Sahibi Method Research Company Kurucu Ortak Selçuk Kılıç, Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü Ali Tercan, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tuncay Döğeroğlu, moderatörlüğünü Viko Teknik Bölümler Direktörü Orhan Ünal’ın yaptığı “Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler 2” panelinde ise Türkiye Mükemmellik Ödülü Sahibi İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, EBSO Genel Sekreter Yardımcısı Galip Kokulu, Coca Cola İçecek Bursa Fabrikası Üretim Müdürü Seyhun Araz deneyimlerini aktardı.