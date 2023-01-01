“Avrupa Mükemmellik Ödülü”nü OMSAN kazandı

Kurumsal iletişim alanında Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen “European Excellence Awards - Avrupa Mükemmellik Ödülleri’nde” OMSAN, Arabam Tatilde hizmetine yönelik gerçekleştirdiği yaratıcı tanıtım çalışmalarıyla Türkiye kategorisinde Birincilik Ödülü’nün sahibi oldu.

OMSAN’ın ödülünü, Kurumsal İletişim Yöneticisi Şengül Ergün aldı. Avrupa genelinde 1600 başvurunun yapıldığı yarışmada ödüller, Paris’te düzenlenen gala gecesinde ilan edildi.

OMSAN Lojistik Stratejik Planlama ve Pazarlama Müdürü Faysal Yalınkılıç, aldıkları bu ödülle ilk küresel Türk lojistik şirketi olma vizyonu doğrultusunda attıkları adımların Avrupa çapında tescil edilmiş olduğunu belirtti. Müşterilerinin hizmetine sundukları yenilikçi çözümlerle sektörde öncü konumda olduklarını ifade eden Yalınkılıç, bu ödülle kurumsal iletişim ve pazarlama faaliyetlerinde de Avrupa ile yarışır bir konumda olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.