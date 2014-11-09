Avrupa Sayısal Pazarı tekleşiyor

Bilişim sektörünün tüm bileşenlerinin sinerjisiyle oluşturulacak ve 300’ü aşkın yerli ve yabancı konuşmacının katılması beklenen Bilişim’2014, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında “Sayısal Gündem 2020” ana temasıyla, Ankara’da Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. “Bilişim 2014” etkinliği, “Sayısal Gündem 2020” programıyla ortaya konan strateji ve hedeflerin benzerinin bir an önce Türkiye için de belirlenmesi gerekliliği nedeniyle önem taşıyor.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) başkanı Turhan Menteş şunları söyledi: “AB, ‘Sayısal Gündem 2020’ programı ile yeni bir ekonomik dönüşüm stratejisi ve 2020 yılı için hedeflerini ortaya koydu. Belirlenen eylemlerin ilerlemesini AB, yıllık skorlama yöntemi yoluyla takip etmektedir. Ülkemizin de benzer bir ‘Sayısal Gündem’ ve Ajandası’nın olması ve Türkiye’nin bilgi teknolojileri skorbordunun oluşturulması gerektiğini düşünen TBD, ‘Sayısal Gündem 2020’ Uzmanlık Grupları’nı oluşturdu.

TBD çatısı altında 7 ana hedefe 40’ı aşkın ayrı uzmanlık konusunda oluşturulan gruplarda 600’ü aşkın uzman, 2020 yılına kadar gönüllü olarak çalışacak. Gruplar, ‘Türkiye’nin Sayısal Gündemi’ni oluşturup nabzını tutacak ve ülkemizin geleceğini şekillendireceklerdir. Konunun uzmanları, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle karar vericilerin katılacağı açık oturum, sunum, etkileşimli toplantı ve çalıştaylar dışında Bilişim’2014 etkinliğinde akademik, teknolojik ve uygulama örneklerini içeren bildirilerden oluşan oturumlar da gerçekleştirilecek.”